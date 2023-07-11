Рапорт вже у командира, – Маркус хоче піти з посади головного сержанта 47-ї бригади

Головний сержант у 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус вирішив покинути свою посаду та піти на нижчу за власним бажанням. Згідно з його рапортом командиру військової частини, надалі він хоче служити командиром бойової машини – командиром механізованого відділення.

Валерій Маркус підкреслив, що таке рішення прийняв самостійно та без тиску через низку причин. Зокрема, він "категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади".

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Хоче піти на нижчу посаду

У своєму дописі на фейсбук-сторінці військовий зазначив, що не вважає доцільним перебування на посаді головного сержанта бригади. Однак оскільки своїх людей він залишити не може, то хоче перейти на нижчу посаду, щоб "бути ближче до них на полі бою".

Збудувати військову частину згідно з тими цінностями, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю,

– написав Валерій Маркус.

Рапорт, як повідомив військовослужбовець, вже у командира на столі. Його він написав та подав у понеділок, 10 липня.

Причин такого рішення декілька

У своєму рапорті Валерій Маркус детальніше розкрив причини такого рішення. Зокрема, він назвав:

систематичне приниження роботи сержантського корпусу бригади,

нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач,

відсутність покарання та некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу бригади,

неприйняття та саботування на всіх рівнях офіцерської ланки традицій та міфології бригади,

відсутність волі у командування бригади захистити інтереси військової частини перед вищим командуванням.

Відтак він хоче, щоб його перемістили з посади головного сержанта військової частини на нижчу посаду командира бойової машини – командира механізованого відділення. Штатно-посадову категорію ж зазначив "сержант" з посадовим окладом 3170 гривень.

У коментарях до допису українці зазначили, що сумно чути про такі новини. А також висловлюють повагу захиснику України та дякують йому за службу.