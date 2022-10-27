ВАКС обрав запобіжний захід главі Рахункової палати Пацкану

Валерію Пацкану, якого підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло, обрали запобіжний захід. Він досі обіймає крісло глави Рахункової палати.

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід Валерію Пацкану – народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті.

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У чому підозрюють Валерія Пацкана

Його обґрунтовано підозрюють у незаконному отриманні 117 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що народний обранець з вересня 2017 року по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри те, що мав власну квартиру у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тисяч гривень.



Дії колишнього нардепа кваліфікували за частиною 1 статті 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Пацкан повинен виплатити максимальну заставу

Суд застосував до колишнього нардепа запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень. Це максимально можливий розмір застави для злочину, у якому підозрюють Валерія Пацкана.

Також на нього поклали ряд процесуальних обов’язків. Він зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, а також має утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

Він повинен виплатити заставу до 27 грудня 2022 року.

Колишньому нардепу загрожує до 3 років позбавлення волі