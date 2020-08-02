Опонент Лукашенка Цепкало приїхав до Києва: у Білорусі його можуть арештувати
Опозиціонер і опонент теперішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка – Валерій Цепкало – прибув до Києва. До цього він перебував у Москві. Політик вважає, що у Білорусі його збираються арештувати.
Валерій Цепкало збирався балотуватися на майбутніх президентських виборах у Білорусі. Втім, його кандидатуру не зареєструвала ЦВК. Про приїзд політика до Києва повідомив його прессекретар Олексій Урбан, передає Інтерфакс-Захід.
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Водночас, мета його візиту поки не відома. До цього Цепкало перебував у Москві майже тиждень. Туди він виїхав разом із дітьми, заявивши, що у Білорусі його можуть арештувати. Водночас, його дружину начебто збиралися позбавити батьківських прав.
Таку інформацію Цепкало начебто отримав від друзів в правоохоронних органах – МВС і КДБ Білорусі.
Валерій Цепкало з дружиною Веронікою і дітьми / Фото muzh-zhena.ru
Водночас, у Білорусі залишилася дружина Цепкала Вероніка. Вона разом із єдиною опозиційною до Лукашенка кандидаткою у президенти Світланою Тихановською проводить передвиборчу кампанію.
Хто такий Валерій Цепкало: коротко
- Він – колишній глава Білоруського парку високих технологій – спеціального податково-правового режиму, метою якого є створення сприятливих умов для розробки в країні програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
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- Цепкало також є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла.
- З 24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.
- Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Білорусі, то експерти вважали його найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.
- Втім, Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше 100 тисяч достовірних підписів за нього.