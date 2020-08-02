Опозиціонер і опонент теперішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка – Валерій Цепкало – прибув до Києва. До цього він перебував у Москві. Політик вважає, що у Білорусі його збираються арештувати.

Валерій Цепкало збирався балотуватися на майбутніх президентських виборах у Білорусі. Втім, його кандидатуру не зареєструвала ЦВК. Про приїзд політика до Києва повідомив його прессекретар Олексій Урбан, передає Інтерфакс-Захід.

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Водночас, мета його візиту поки не відома. До цього Цепкало перебував у Москві майже тиждень. Туди він виїхав разом із дітьми, заявивши, що у Білорусі його можуть арештувати. Водночас, його дружину начебто збиралися позбавити батьківських прав.

Таку інформацію Цепкало начебто отримав від друзів в правоохоронних органах – МВС і КДБ Білорусі.



Валерій Цепкало з дружиною Веронікою і дітьми / Фото muzh-zhena.ru

Водночас, у Білорусі залишилася дружина Цепкала Вероніка. Вона разом із єдиною опозиційною до Лукашенка кандидаткою у президенти Світланою Тихановською проводить передвиборчу кампанію.

Хто такий Валерій Цепкало: коротко

Він – колишній глава Білоруського парку високих технологій – спеціального податково-правового режиму, метою якого є створення сприятливих умов для розробки в країні програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

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