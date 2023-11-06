Тема засекречена: Залужний пише дисертацію в Одеській юридичній академії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пише дисертацію в Національному університеті "Одеська юридична академія" на тему, яка становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки й охорони правопорядку.
Відповідна інформація з'явилась на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
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Що відомо про тему роботи
Тема й анотація наукової роботи, над якою працює Залужний, засекречені відповідно статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020 року.
Водночас в анотації вказано ключові слова дисертації: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.
Дата та місце захисту дисертації не вказують.
Інформація про дисертацію Залужного, яка є у вільному доступі / Скриншот
Також на сайті зазначено, що упродовж року Валерій Залужний зробив 6 публікацій за темою дисертації в українських виданнях.
Залужний заявив про нову стадію війни
- Нещодавно у журналі The Economist опублікували статтю Залужного, де він зазначив, що наразі є загроза переходу до позиційної війни і це серйозний виклик для України. Генерал також пояснив, що затягування війни вигідне противнику, адже надасть йому можливість відновлювати та нарощувати свій воєнний потенціал.
- Ця стаття набула широкого розголосу як в Україні, так і в світі. Деякі західні ЗМІ писали, що стаття є сигналом "розколу між військовим і цивільним керівництвом".
- Не схвалили заяви Залужного і в Офісі Президента, там порадили "не виносити на публіку ситуацію на фронті".