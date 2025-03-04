Залужного призначили постпредом України при Міжнародній морській організації
- Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації.
- Міжнародна морська організація займається питаннями міжнародного судноплавства, безпеки на морі та запобігання забрудненню довкілля.
Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача ЗСУ та посла України у Великій Британії Валерія Залужного Постійним представником України при Міжнародній морській організації. Відповідний указ підписано 3 березня 2025 року.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.
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Що відомо про нове призначення Залужного
Валерій Залужний поєднуватиме обов’язки представника України в IMO та посла у Великій Британії.
Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом,
– йдеться в указі.
Чим займається Міжнародна морська організація
Міжнародна морська організація – міжурядова організація та спеціалізована установа ООН, що займається питаннями міжнародного торгівельного судноплавства. Її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій у цій сфері, прийняття стандартів з забезпечення безпеки на морі та запобігання забрудненню довкілля суднами, перш за все, морського.
Зауважимо, що Україна являється членом ІМО з 1994 року.