Мільйон доларів для ЗСУ: що відомо про Григорія Степанця, який заповів гроші Залужному

Валерій Залужний передав на ЗСУ мільйон доларів, які отримав у спадок від Григорія Степанця. Чоловік народився у 1938 році у Вінниці.

Інформацію про те, що Залужний задонатив мільйон доларів, підтвердила пресслужба ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ наголосив: він ані миті не сумнівався, що робити зі спадком.

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Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння,

– розповів Залужний.

Що відомо про Григорія Степанця, який залишив гроші у спадок

Григорій Степанець – уродженець Вінниці. Його батько воював під час Другої світової війни. Чоловіка вбили у жовтні 1941 року. Тоді Григорія та його матір евакуювали на Урал. Там вони потерпали від голоду та інших випробувань. Коли війна закінчилася, матір з сином повернулися до рідної Вінниці.

Вижили лише тому, що дядько, який отримав тяжке поранення під час війни, ділився своїм військовим пайком. Після завершення школи Григорій навчався у Москві, а згодом працював у Геофізичному науково-дослідному інституті.

За те, що Григорій підписав лист на підтримку дисидентів, його звільнила радянська влада, сфальсифікувавши привід. Згодом Степанця переслідувало КДБ. Він намагався виїхати, водночас не отримав виїзну візу.

У 1989 Степанцю нарешті вдалося виїхати до США. Там він працював у Microsoft у Редмонді. Став розробником програмного забезпечення. У команді винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.