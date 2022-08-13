П'ята частина російських підрозділів уже розгромлена, – Залужний у розмові з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ перебуває у постійному контакті з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час чергової телефонної розмови вони звірили оцінки втрат росіян у цій війні.

Зауважимо, що розмова Валерія Залужного та Марка Міллі відбулася 13 серпня. Головнокомандувач ЗСУ констатував, що противник має значні втрати, передусім у живій силі.

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Так, за словами Залужного, п'ята частина підрозділів збройних сил росії, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.

Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 кілометрах фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів,

– сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також подякував генералу Міллі та всій Американській нації за дієву підтримку у захисті нашого героїчного народу та спільних цінностей – свободи і демократії.

Окупанти зазнають колосальних втрат у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЗСУ ліквідували вже 43 400 ворожих бійців. Упродовж останньої доби вдалося знищити ще 200 ворогів.

Скільки техніки втратили окупанти станом на 13 серпня

танків – 1 855 одиниць (з них за минулу добу ЗСУ знищили 7);

бойових броньованих машин – 4 115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця;

засоби ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 193 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилатих ракет – 187 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1).

Раніше американське видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Байдена повідомило, що російська армія на війні проти України щодня втрачає колосальну кількість військових. Зокрема, мовиться про приблизно 500 загиблих та поранених бійців.

Загальні втрати держави-агресорки, за даними ЗМІ, становлять вже 70 – 80 тисяч військових. Все тому, що локальні успіхи на Сході України коштували ворогу величезних втрат.

Через великі втрати росіяни заманюють в армію новобранців та добровольців. До війни проти України ворог вже залучив 85% своєї армії. Зауважимо, що до 24 лютого російське військо налічувало 900 тисяч осіб.

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