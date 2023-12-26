Абсолютно не розуміють, що відбувається: Залужний гостро відреагував на статті західних ЗМІ
Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, під час якого відповів на запитання, які хвилюють суспільство. Також Головнокомандувач ЗСУ прокоментував матеріали, які публікують західні медіа.
Під час брифінгу Залужний наголосив, що є дуже мало експертів, з якими він може погодитися, інформує 24 Канал. Тим часом деякі речі навіть читати не хочеться.
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Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що деякі медіа абсолютно не розуміють, що тут відбувається. Українська реальність – поза їхнім сприйняттям.
Що ще сказав Залужний
Також Валерій Залужний під час брифінгу назвав свою головну помилку у війні з російськими окупантами.
Моя головна помилка була – я вважав, що така кількість втрат, яку ми завдали (росіянам – 24 Канал), зупинить будь-кого. Але не Росію,
– зазначив Залужний.