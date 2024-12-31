Могло статися непоправне, – Залужний поділився моторошними історіями зі свого дитинства

Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії, розповів дві ситуації з дитинства, коли його життя було під загрозою. Ці випадки ледве не стали фатальними.

Свої спогади Залужний описав у книзі "Моя війна", повідомляє 24 Канал. Він зазначив, його батьки певний час не мали власної квартири.

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Історія, яку Залужний знає з маминих слів

У часи, коли ексголовнокомандувач був немовлям, його родина жила в найманій кімнаті. Опалювали її грубкою, яку топили вугіллям або дровами. Вона ж слугувала плитою для приготування їжі.

Взимку, одного морозного дня, мати мусила залишити Валерія самого. Тоді було звичним купувати для немовлят молоко та дитячі каші в так званих дитячих столах.

"Не памʼятаю, чи далеко він був, але впевнений, що зробити це з немовлям у морозну погоду було абсолютно неможливо", – розповідає Залужний. Тому жінка розпалила грубу, загорнула немовля в ковдру і помчала.

А повертаючись, (мати – 24 Канал) побачила, що з вікон кімнати вже пробивається густий дим. Ще хвилина зволікання – і сталося б непоправне. Цю історію, я, слава богу, знаю лиш з маминих слів,

– ділиться ексголовнокомандувач.

Випадок із ртутним градусником

Залужний згадав у книзі й іншу історію, яка трапилася з ним десь у трирічному віці. Під час вечірньої метушні хлопчик якоїсь миті залишився без нагляду. Аж раптом його увагу привернув цікавий предмет, що відблискував у світлі лампочки.

"Мов зачарований" малюк підходив дедалі ближче до потенційної небезпеки. "А я стояв і дивився на той незнайомий, дивний, блискучий предмет. Ховайте таке від своїх дітей!" – застерігає Залужний.

Раптом його руки різко смикнулися вперед, і, замість доторкнутися до блискучої "цяцьки", штовхнули табуретку.

Термометр впав і розбився об підлогу, а увагу дитини привернули сріблясті кульки, що утворилися. "За секунду маленькі пальчики ловлять ці кульки й кладуть їх до рота. Один, два, три..." – згадує ексголовнокомандувач.

Прийшов я до тями вже в лікарняній палаті. Старі, страшні штативи для крапельниць, моторошний запах лікарняного супу і бабуся поряд,

– розповідає Залужний.

Детальніше про книгу "Моя війна"

Залужний розпочав роботу над книгою у березні 2023 року, коли ще обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ. Редагуванням рукопису займалася його дружина.

"Моя війна", стала першою частиною трилогії. Вона адресована молоді та має на меті показати, що наполегливість і бажання можуть допомогти досягти будь-якої мети в житті.

Раніше 24 Канал уже розповідав інші історії від ексголовнокомандувача. Коли Залужний їхав потягом додому 25 років тому, ворожка передбачила майбутню війну в Україні. Також він поділився спогадами про своє дитинство – батьків та бабусю з дідусем, які його виховували.