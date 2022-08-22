Запах смерті постійно поруч з ними, він не зникає, – Залужний розповів про бійців на передовій

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів про бійців, які на передовій проходять крізь пекло. У надскладних умовах українські військовослужбовці захищають свою країну від росії.

Це буде зовсім інша нація та люди, – Залужний

Про це Валерій Залужний розповів під час форуму "Захисники. Перекличка. Там де ми, там Україна", який транслювався в ефірі телемарафону. За словами Залужного, українські військові щоденно кожну хвилину відчувають запах смерті поруч.

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Цей запах неможливо сплутати ні з чим. Він постійно поруч. Присмак крові, який не зникає. Навіть якщо намагатися заглушити його чимось іншим – він не зникає. Це присмак гірких сліз – він не зникає,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Як заявив Залужний, на сьогодні це постійне пекло. І єдиний відпочинок, за словами Залужного, – "це зміна одного пекла на інше".

"І в цей період між зміною локацій виконання бойових завдань і є відпочинок. І ці люди, дай Боже, скоро повернуться. Звісно, з перемогою", – зазначив він.

Залужний підкреслив, що військовослужбовців, які стримують ворога, дуже багато й вони всі різні. Однак їх об'єднує одна важлива справа – захист України.

Їх дуже багато, вони різні, але всі разом заради дітей, жінок, батьків роблять одну надважливу справу – захищають нашу країну в тих умовах, про які я казав. Вони повернуться, стануть ветеранами зі своїми проблемами та запитами та зі своїм горем,

– розповів головнокомандувач.

Залужний додав, що військовослужбовців, які повернуться з війни, потрібно буде підтримувати.

"Це буде зовсім інша нація та люди, які будуть знати ціну свободи й незалежності", – резюмував він.

Залужний назвав втрати України

Головнокомандувач ЗСУ під час форуму "Захисники. Перекличка" назвав втрати України у війні з росією. Він заявив, що у війні з росіює беруть участь не лише військові та ті, хто взяли до рук зброю, але й не винні діти.

Він зазначив, що вони, можливо, входять до майже 9 тисяч героїв, які загинули. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що діти мають рости у захисті, абсолютній безпеці та відчутті, що майбутнє – обов'язково є.

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