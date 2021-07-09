Це справа на роки, – юрист ЦПК про спробу обмеження термінів щодо "плівок Вовка"

Вищий антикорупційний суд не обмежив підозрюваним час для ознайомлення з матеріалами щодо "плівок Вовка". Водночас до суду справа може потрапити ще не скоро.

Про це розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. Справа щодо "плівок Вовка" достатньо об'ємна, мовиться про 220 томів матеріалів, хоча у практиці Національного антикорупційного бюро є набагато більші.

До теми "Плівки Вовка": ВАКС не обмежив підозрюваним час для ознайомлення з матеріалами

"У справі щодо плівок ОАСК нема складних економічних чи бухгалтерських документів. Значна частина матеріалів – це стенограми, протоколи, тих декілька тисяч годин розмов суддів з кабінету Павла Вовка та Євгена Аблова, а також різні документи процесуального характеру, які склали детективи, здійснюючи досудове розслідування", – розповів Валько.

Тобто 2 томи в день, це, як на мене, цілком достатній час, щоб ознайомитись з цими матеріалами,

– сказав юрист.

Коли "плівки Вовка" можуть опинитися у суді

Не виключено, що детективи НАБУ подаватимуть повторне клопотання, якщо підозрювані далі не будуть знайомитись з цими матеріалами й ігнорувати виклики від детективів. Один раз можливо прийняти таке рішення, але якщо це буде повторюватись постійно і системно, то іншого виходу, окрім скорочувати ці строки, не буде.

ВАКС відхилив клопотання НАБУ щодо "плівок Вовка". Бюро просило обмежити захисту суддям Окружного адмінсуду Києва терміни на ознайомлення з матеріалами справи.

"Кожна окрема справа індивідуальна, але це не може тривати більше, ніж рік – півтора, тому що це вже буде банальне зловживання справами і затягування, щоб не передавати справу до суду", – зазначив юрист Центру протидії корупції.

Вадим Валько припустив, що у 2021 році справа щодо Павла Вовка та його колег до суду не потрапить. Водночас у 2022 році її таки можуть направити до суду. Далі все залежатиме від того, які будуть розклади у ВРП. Може бути декілька років судових розглядів, оскільки у справі багато матеріалів.

Тобто це справа на роки, але вона точно не злита і не закрита. І вона точно юридично рухається у напрямку розгляду, далі суд буде вирішувати – є тут підстави для обвинувального вироку чи ні,

– пояснив Вадим Валько.

Валько про справу щодо "плівок Вовка": дивіться відео

Справа щодо "плівок Вовка": коротко