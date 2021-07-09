Об этом рассказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. Дело касательно "пленок Вовка" достаточно объемное, речь идет о 220 томах материалов, хотя в практике Национального антикоррупционного бюро намного больше.

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"По делу о пленах ОАСК нет сложных экономических или бухгалтерских документов. Значительная часть материалов – это стенограммы, протоколы, тех несколько тысяч часов разговоров судей из кабинета Павла Вовка и Евгения Аблова, а также различные документы процессуального характера, которые составили детективы, осуществляя досудебное расследование", – рассказал Валько.

То есть 2 тома в день, это, по-моему, вполне достаточное время, чтобы ознакомиться с этими материалами,

– сказал юрист.

Когда "пленки Вовка" могут оказаться в суде

Не исключено, что детективы НАБУ будут подавать повторное ходатайство, если подозреваемые дальше не будут знакомиться с этими материалами и игнорировать вызовы от детективов. Однажды возможно принять такое решение, но если это будет повторяться постоянно и системно, то другого выхода, кроме сокращать эти сроки, не будет.

Справка. ВАКС отклонил ходатайство НАБУ касательно "пленок Вовка". Бюро просило ограничить защите судьям Окружного админсуда Киева сроки на ознакомление с материалами дела.

"Каждое отдельное дело индивидуальное, но это не может продолжаться больше, чем год – полтора, потому что это уже будет банальное злоупотребление делами и затягивание, чтобы не передавать дело в суд", – отметил юрист Центра противодействия коррупции.

Вадим Валько предположил, что в 2021 году дело в отношении Павла Вовка и его коллег в суд не попадет. В то же время в 2022 году его таки могут направить в суд. Дальше все будет зависеть от того, какие будут расклады в ВРУ. Может быть несколько лет судебных разбирательств, поскольку в деле много материалов.

То есть это дело на годы, но оно точно не слито и не закрыто. И оно точно юридически движется в направлении рассмотрения, дальше суд будет решать – есть ли здесь основания для обвинительного приговора или нет,

– пояснил Вадим Валько.

Валько о деле о "пленках Вовка": смотрите видео

Дело о "пленах Волка": коротко