Про це розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. Справа щодо "плівок Вовка" достатньо об'ємна, мовиться про 220 томів матеріалів, хоча у практиці Національного антикорупційного бюро є набагато більші.

До теми "Плівки Вовка": ВАКС не обмежив підозрюваним час для ознайомлення з матеріалами

"У справі щодо плівок ОАСК нема складних економічних чи бухгалтерських документів. Значна частина матеріалів – це стенограми, протоколи, тих декілька тисяч годин розмов суддів з кабінету Павла Вовка та Євгена Аблова, а також різні документи процесуального характеру, які склали детективи, здійснюючи досудове розслідування", – розповів Валько.

Тобто 2 томи в день, це, як на мене, цілком достатній час, щоб ознайомитись з цими матеріалами,

– сказав юрист.

Коли "плівки Вовка" можуть опинитися у суді

Не виключено, що детективи НАБУ подаватимуть повторне клопотання, якщо підозрювані далі не будуть знайомитись з цими матеріалами й ігнорувати виклики від детективів. Один раз можливо прийняти таке рішення, але якщо це буде повторюватись постійно і системно, то іншого виходу, окрім скорочувати ці строки, не буде.

Довідка. ВАКС відхилив клопотання НАБУ щодо "плівок Вовка". Бюро просило обмежити захисту суддям Окружного адмінсуду Києва терміни на ознайомлення з матеріалами справи.

"Кожна окрема справа індивідуальна, але це не може тривати більше, ніж рік – півтора, тому що це вже буде банальне зловживання справами і затягування, щоб не передавати справу до суду", – зазначив юрист Центру протидії корупції.

Вадим Валько припустив, що у 2021 році справа щодо Павла Вовка та його колег до суду не потрапить. Водночас у 2022 році її таки можуть направити до суду. Далі все залежатиме від того, які будуть розклади у ВРП. Може бути декілька років судових розглядів, оскільки у справі багато матеріалів.

Тобто це справа на роки, але вона точно не злита і не закрита. І вона точно юридично рухається у напрямку розгляду, далі суд буде вирішувати – є тут підстави для обвинувального вироку чи ні,

– пояснив Вадим Валько.

Валько про справу щодо "плівок Вовка": дивіться відео

Справа щодо "плівок Вовка": коротко