Вам жити чи на цвинтар, – Данілов про ймовірність повного локдауну

Секретар РНБО Олексій Данілов у телеефірі 25 жовтня запевнив, що влада робить все можливе задля захисту людей від коронавірусу. Але, на жаль, не всі вони усвідомлюють реальну небезпеку.

"Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються, або відправляються на цвинтар", – емоційно заявив Данілов.

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Усе залежить від свідомості людей

У секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова запитали, чи є, на його думку, ризик запровадження всеукраїнського локдауну? Той запевнив, що влада робить усе можливе, а як буде далі – залежатиме від людей.

Ризик завжди є. Це залежить від свідомості наших громадян. Я вже не знаю, як пояснювати. Вам куди? Вам жити, чи на цвинтар?

– відповів він.

І додав, що, на жаль, за прогнозами Україна може перетнути позначку в 1000 померлих від коронавірусу за добу.

Ризик повного локдауну: що кажуть у МОЗ

Данілов також поскаржився на антивакцинаторську пропаганду, поширення фейків в інтернеті про вакцини – все це є елементами гібридної війни, які застосовує проти України Росія.

Про це ж ведучий запитав і в міністра охорони здоров'я: "Чи є ризик локдауну в усій Україні? Скільки треба мати областей у червоній зоні, щоб це сталося?" І Віктор Ляшко відповів так:

Я вже озвучив, що 13 областей будуть у червоній зоні епіднебезпеки. Треба масово, щоб усі області України до червоної зони зайшли (для локдауну по всій Україні – 24 канал).



Що слід знати про карантинні обмеження в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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