У Львові наругалися над могилами Героїв: люди влаштували акцію, щоб висловити повагу та скорботу

У Львові вночі 20 жовтня на Личаківському кладовищі невідомі вандали пошкодили могили полеглих захисників. У відповідь на це біля поховань зібралися люди, щоб висловити повагу до загиблих Героїв.

Небайдужі громадяни розставили лампадки біля пошкоджених могил. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Як люди протидіяли вандалізму на могилах Героїв у Львові

У відповідь на тривожний акт вандалізму на Личаківському цвинтарі відбулася акція, на яку зібралися небайдужі громадяни, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників.

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Місцеві волонтери, активісти та інші громадяни об'єднали зусилля, встановивши близько 75 свічок біля пошкоджених могил полеглих Героїв. Ця подія стала гострим нагадуванням про відданість львів'ян збереженню пам'яті про тих, хто пожертвував собою заради своєї країни.

На Личаківському цвинтарі на пошкоджених могилах захисників встановили лампадки / Фото з місцевих телеграм-каналів

У коментарях люди схвалили цю акцію, а також висловлювати своє розчулення після дій волонтерів. Звичайно, всі також пам'ятають полеглих героїв і закликають берегти себе від негараздів.



Як реагують львів'яни на акцію волонтерів на Личаківському кладовищі / Скриншот 24 Каналу

До слова, про вандалізм на могилах полеглих захисників у Львові повідомив керівник справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко. Він наголосив, що загалом вандали пошкодили 23 могили, із яких 17 – поховання Героїв російсько-української війни.

На місцях події працювали відповідні служби. Бойко наголосив, що порушники за свої протиправні дії будуть покарані.