Наруга над могилами Героїв: у Львові вандали пошкодили 17 поховань захисників
Джерело:Євген Бойко
Уночі 20 жовтня у Львові вандали здійснили наругу на могилах українських захисників. Загалом пошкодили 23 могили, із яких 17 – поховання Героїв російсько-української війни.
Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко у фейсбуці. Посадовець наголосив, що негідники будуть покарані.
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Вандали пошкодили могили на Личаківському кладовищі
Уночі, о 02:42, вандали здійснили наругу на могилах Героїв, зокрема на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.
Пошкоджено 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, 3 – могили політв'язнів, 2 – волонтерів,
– уточнив Євген Бойко.
На місці вже працюють відповідні служби: вони передивляються камери.
"Будьте певні, негідники понесуть покарання", – наголосив депутат.
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Вандали пошкодили могили українських захисників / Фото з фейсбуку Бойка
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