Уночі проти 22 серпня на території Національного музею Голодомору-геноциду вандали осквернили скульптуру "Гірка пам’ять дитинства". На інциденту уже відреагував український президент Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на руйнування скульптури "Гірка пам’ять дитинства"

Український президент засудив будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв Голодомору, їхніх рідних та всього українського народу. Також він закликав правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати інцидент. Слова Зеленського передає пресслужба президента України.

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У Зеленського додали, що той отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода. Останній висловив занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. Також він звернувся до президента з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності.

Прикро вражений інцидентом, який різко контрастує з моїми враженнями під час поїздок регіонами України. Моя позиція – чітка та однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю й жодним чином їх не слід виправдовувати,

– наголосив Зеленський у відповіді на лист Ґрода.

Також президент зауважив, що поліція має:

провести всі необхідні слідчі дії,

кваліфікувати правопорушення,

впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування.

"Винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко", – підкреслив президент.

За його словами, правоохоронці повинні не лише оперативно реагувати на випадки вандалізму щодо меморіалів та пам’яток, але й запобігати їм.

"Звісно, меморіал буде відреставровано, скульптуру відновлять. Але кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми", – зауважив президент.

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