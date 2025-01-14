У Києві загорілася вантажівка, її охопило яскраве полум'я: що стало причиною

У вівторок, 14 січня, стало відомо, що у Києві зайнялася вантажівка. Так, у зв'язку з технічною несправністю у столиці на Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу загорілася вантажівка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва.

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У Києві загорілася вантажівка

Ввечері 14 січня в телеграм-каналах почали публікувати кадри, як в столиці горить вантажівка. На відео видно, що транспортний засіб охопив вогонь.

В столиці загорілася вантажівка: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

У Києві палає вантажівка: дивіться відео

Невдовзі в патрульній поліції розповіли деталі щодо ситуації. Зокрема, там звернулися до жителів столиці.

У зв'язку з технічною несправністю, загорілася вантажівка на Кільцевій дорозі, в напрямку Жулянського шляхопроводу,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що на місці патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Там наголосили, що варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.