У Києві загорілася вантажівка, її охопило яскраве полум'я: що стало причиною
У вівторок, 14 січня, стало відомо, що у Києві зайнялася вантажівка. Так, у зв'язку з технічною несправністю у столиці на Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу загорілася вантажівка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва.
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У Києві загорілася вантажівка
Ввечері 14 січня в телеграм-каналах почали публікувати кадри, як в столиці горить вантажівка. На відео видно, що транспортний засіб охопив вогонь.
В столиці загорілася вантажівка: дивіться відео
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У Києві палає вантажівка: дивіться відео
Невдовзі в патрульній поліції розповіли деталі щодо ситуації. Зокрема, там звернулися до жителів столиці.
У зв'язку з технічною несправністю, загорілася вантажівка на Кільцевій дорозі, в напрямку Жулянського шляхопроводу,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що на місці патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.
Там наголосили, що варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.