У Киргизстані вантажівка з морозивом збила майже 30 дітей

У Киргизстані під час масового заходу водій залишив вантажівку з морозивом, не впевнившись у тому, що вона на гальмах. Авто покотилось вниз по схилу, збивши десятки школярів.

Інцидент стався у селі Жерге-Тал у Джалал-Абадській області під час республіканського конкурсу. Сотні дітей читали уривки з киргизького епосу "Манас".

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Водій залишив вантажівку на схилі

За словами киргизьких правоохоронців, вантажівка мала з борту роздавати морозиво присутнім.

За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводився захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо,

– повідомили в міліції.

На відео, яке поширюють мережі видно, що неконтрольований Hyundai Porter, з якого продавали морозиво, поїхав у натовп дітей. Внаслідок інциденту поранення отримали 29 дітей віком від 9 до 16 років. З них 18 було госпіталізовано, 7 з них перебувають у реанімації, 3 – у тяжкому стані.

Вантажівка з морозивом у Киргизстані в'їхала в натовп дітей: дивіться відео

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