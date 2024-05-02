У Киргизстані вантажівка з морозивом збила майже 30 дітей
Джерело:24.KG
У Киргизстані під час масового заходу водій залишив вантажівку з морозивом, не впевнившись у тому, що вона на гальмах. Авто покотилось вниз по схилу, збивши десятки школярів.
Інцидент стався у селі Жерге-Тал у Джалал-Абадській області під час республіканського конкурсу. Сотні дітей читали уривки з киргизького епосу "Манас".
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Водій залишив вантажівку на схилі
За словами киргизьких правоохоронців, вантажівка мала з борту роздавати морозиво присутнім.
За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводився захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки невідомо,
– повідомили в міліції.
На відео, яке поширюють мережі видно, що неконтрольований Hyundai Porter, з якого продавали морозиво, поїхав у натовп дітей. Внаслідок інциденту поранення отримали 29 дітей віком від 9 до 16 років. З них 18 було госпіталізовано, 7 з них перебувають у реанімації, 3 – у тяжкому стані.
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