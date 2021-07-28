Варфоломій приїжджає як наш побратим, – Епіфаній про сигнал від Вселенського патріарха до Росії

На День Незалежності України приїде Вселенський патріарх Варфоломій. На думку митрополита Епіфанія, це є сигналом, що Україна – канонічна територія української церкви. Зокрема, цей сигнал – і для Росії.

Приїзд Варфоломія може стати поштовхом для визнання іншими церквами, вважає Епіфаній. Саме тому настільки бурхливо реагує Москва.

Актуально Лавров заявив, що США нібито створили "розкольницьку" ПЦУ

РПЦ протестує через приїзд патріарха

Вселенський патріарх приїжджає як наш побратим. Він перший серед рівних. Він приїжджає на запрошення української держави і ПЦУ. На канонічну територію української церкви. Тому РПЦ так протестує,

– пояснив митрополит.

ПЦУ визнали чотири помісні церкви: Константинополь, Елладська, Кіпрська та Олександрійська церква. Ще кілька зроблять це незабаром, впевнені у Православні церкві України.

Ще кілька церков близькі до визнання ПЦУ

Багато з церков, каже Епіфаній, практично визначились, проте на це потрібен час. Наразі близькі до визнання – Румунська, Грузинська, Болгарська, Албанська церкви.

У кожної церкви є прихильники РПЦ. І в Україні теж. Деякі прихильники РПЦ в Україні навіть сидять в кабінетах влади. Що вже говорити про церкви. Вони працювали протягом століть,

– зауважує глава ПЦУ.

Завдання Росії – не допустити визнання Православної церкви України та дискредитувати тих, хто визнав. Як приклад митрополит Епіфаній називає Кіпр, де кілька проросійських митрополитів, які отримували величезну допомогу від Росії на реставрацію своїх храмів, саботували визнання.

До теми Протести прихильників УПЦ МП – спроба сил в і поза Україною дестабілізувати ситуацію: опитування