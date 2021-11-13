Варфоломій розповів, чи піде у відставку з престолу через проблеми зі здоров'ям
Джерело:Константинопольська патріархія
Вселенського патріарха Варфоломія за останній місяць кілька разів клал в лікарню через погіршення самопочуття. Однак він запевнив, що не розглядає можливість відставки з престолу.
Варфоломій вже повернувся до Стамбула. Він провів зустріч з ієрархією престолу в Туреччині.
До теми Патріарха Варфоломія знову госпіталізують у США
Патріарх подякував соратникам-архієреям за повагу, любов і підтримку. Він спростував чутки про те, що він має намір піти з престолу через стан здоров'я.
Що цьому передувало
Напередодні Варфоломій перебував з візитом у США. Перед відправленням на службу в собор Святої Софії патріарху стало погано. 24 жовтня його поклали до лікарні.
Тоді погіршення здоров'я пов'язували з тривалим перельотом до США та завантаженим графіком. Варфоломію радили відпочити.
Вже 3 листопада патріарха госпіталізували знову. Він проконсультувався з лікарями. Вирішили зробити рентген судин.
Зверніть увагу! Варфоломій є Вселенським патріархом з листопада 1991 року. Наразі йому 81 рік.
Деталей про те, які проблеми зі здоров'ям мав патріарх, не розповідають.