Варфоломій розповів, чи піде у відставку з престолу через проблеми зі здоров'ям

Варфоломій вже повернувся до Стамбула. Він провів зустріч з ієрархією престолу в Туреччині.

До теми Патріарха Варфоломія знову госпіталізують у США

Патріарх подякував соратникам-архієреям за повагу, любов і підтримку. Він спростував чутки про те, що він має намір піти з престолу через стан здоров'я.

Що цьому передувало

Напередодні Варфоломій перебував з візитом у США. Перед відправленням на службу в собор Святої Софії патріарху стало погано. 24 жовтня його поклали до лікарні.

Тоді погіршення здоров'я пов'язували з тривалим перельотом до США та завантаженим графіком. Варфоломію радили відпочити.

Вже 3 листопада патріарха госпіталізували знову. Він проконсультувався з лікарями. Вирішили зробити рентген судин.

Зверніть увагу! Варфоломій є Вселенським патріархом з листопада 1991 року. Наразі йому 81 рік.

Деталей про те, які проблеми зі здоров'ям мав патріарх, не розповідають.