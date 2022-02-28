Вартість долара та євро в Росії подолала історичний максимум

Через напад Росії на Україну весь цивілізований світ став на підтримку нашої держави. Країни одна за одною вводять санкції. щоб знищити російську економіку.

Відтак, через обмеження російський рубль обвалився вщент. Росіян попереджають, що це лише початок.

До теми Наївна самовпевненість: пропагандисти Кремля випадково опублікували статтю про перемогу у війні

Рублю вже стає погано. Торги ледве почались, а національна валюта агресорів вже летить у смітник. Спочатку рубль впав на 30% по відношенню до долара, а незабаром ціна обвалилася нижче 41%. І це тільки початок,

– мовиться в повідомленні.

Долар торгується близько 113,5 рублів, а євро – 127 рублів на ринку Forex. Це історичний максимум.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.