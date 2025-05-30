З 1 червня у Львові подорожчає проїзд у громадському транспорті: нова вартість

Львівська міська рада не підтримувала підняття цін на проїзд у транспорті, але отримала відповідний запит від перевізників. Влада ухвалила рішення відкорегувати тариф після всебічного аналізу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, якого цитують на сайті міської ради.

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Якою буде вартість поїздки в громадському транспорті Львова

Структурні підрозділи Львівської міської ради вивчали складові тарифу на громадські перевезення разом з надавачами послуг. Під час аналізу шукали достатні підстави для підвищення вартості проїзду, зокрема – чим саме викликані такі пропозиції та як це може вплинути на якість роботи громадського транспорту.

Аналіз показав, що змінити тарифи можливо. Тож із 1 червня вартість проїзду складатиме:

8, 50 гривень для студентів з ЛеоКарт;

17 гривень при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard;

20 гривень при оплаті банківською карткою;

25 гривень для тих, хто платить готівкою.

Перевозити вантаж за умови безготівкового розрахунку можна буде за 17 гривень, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 гривень.

Рішення підняти вартість проїзду прокоментував директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Сьогоднішнє коригування дає можливість адаптувати тариф до економічних реалій, щоб підтримувати стабільну роботу громадського транспорту. Перевізники звернулись до міста з вимогою підняти вартість проїзду і до 30 та навіть 50 гривень. Разом з економічним блоком ми перевірили обґрунтування, провели консультації з мешканцями та зійшлись на компромісному рішенні,

– зазначив він.

Міська влада також попереджає, що штраф за безквитковий проїзд сягає 400 гривень. Люди з інвалідністю 1 та 2 груп, учасники бойових дій, а також школярі, за наявності персоналізованих ЛеоКарт користуватимуться міським громадським транспортом безплатно.

ЛМР висунули умови й для перевізників. Так вони повинні надалі покращувати якість послуг, зокрема оновлювати рухомий склад і забезпечувати виконання вечірніх рейсів. Генеральний директор Концерну "Екопастранс" Ігор Самардак додав, що перевізники тепер можуть відновити маршрути, які раніше були закриті через нерентабельність. Зокрема, на вулиці повернеться рейс №33, що дозволить забезпечити швидке сполучення між університетом і ТРЦ Victoria Gardens.

Перевізники беруть на себе зобов’язання продовжити кредитну лінію та закупити до кінця року ще 30 автобусів. Раніше вони за кредитні кошти придбали 80 транспортних одиниць.

У 2023 році поїздка у міських автобусах коштувала 15 гривень. Після запуску безготівкової оплати для користувачів ЛеоКарт тариф знизили до 13 гривень.

Нагадаємо, керівники транспортних компаній пояснювали, що підняти тарифи на проїзд потрібно через зниження середньої вартості однієї поїздки та витрати на пальне, обслуговування й оновлення рухомого складу. За їхніми розрахунками, вартість поїздки мала б складати 32 гривні. Однак коригування тарифів, яке зробили, враховує як реальні витрати перевізників, так й інтереси пасажирів.