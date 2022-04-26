Вартість життя – 10 тисяч рублів: фото щасливих дружин окупантів, які уже отримують компенсації

Поки вся Україна оплакує кожного героя, який поліг за боротьбу з Росією, рідні окупантів отримують компенсації за "двохсотих". Вражає не лише сума, а й емоції тих, чиїх чоловіків уже немає в живих.

У своїх соціальних мережах окупанти вже починають вихвалятися виплатами за "двохсотих". І мовиться навіть не про 2 тисячі доларів, які обіцяли загарбникам, яких відправили воювати проти України.

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Життя окупанта оцінили у два мішки цукру

Так, за кожного убитого під час війни "новороса" рідним виплатили по 10 тисяч рублів. За ці гроші можна купити два з лишком мішки цукру. Якщо ж говорити про гривні, то мовиться про 4 044 гривні за нинішнім курсом.

Найгірше те, що далеко не всі виглядають засмученими. Наприклад, одна з жінок на фото буквально позує з двома купюрами по 5 тисяч рублів. Мовляв, коханого то нема, але ж фото має бути гарним. І цей цинізм просто неможливо передати словами.

Жінки окупантів отримали 10 тисяч рублів компенсації за смерть рідних:

Задля справедливості зазначимо, що 10 тисяч рублів це досить багато. Враховуючи той факт, що в Росії взагалі не цінують людських життів. Ви ж пам'ятаєте, що "мамки нових нарожають". Ті самі жінки, які зараз не гребують подачками за вбивство своїх рідних, скоро відправлять воювати нову партію гарматного м'яса.

Зазначимо, що станом на 25 квітня українським військовим вдалося знищити понад 21 900 окупантів. І це число продовжуватиме рости доти, поки Україна не переможе російських загарбників і країну-агресорку.

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