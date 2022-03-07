Варвари, які не вміють воювати проти армії, але вміють вбивати мирних, – Подоляк про війну

7 березня 2022 , 15:06
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Джерело:

твітер Михайла Подоляка

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав російську армію варварами 21 століття. Адже вони не воюють з армією Збройних сил України, натомість вбивають мирних.

Відповідну заяву зробив Михайло Подоляк 7 березня. Про це він написав у твітері на 12 день війни, яку Росія почала проти України. 

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Російська армія – це варвари 21 століття

Михайло Подоляк написав, що окупанти є варварами 21 століття, адже Росія пошкодила чи знищила:

  • 202 школи;
  • 34 лікарні;
  • понад 1500 житлових будинків;
  • понад 900 наших населених пунктів повністю позбавлені світла, води, тепла.

Російська армія не вміє воювати проти інших армій. Але "добре" вміє вбивати мирних жителів,
– пояснив Подоляк.  


Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу


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Автор: Діана Квасневська