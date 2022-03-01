Українці зробили свій вибір на Майдані, – голова Європейської ради
Очільник Євроради виступив на засіданні Європейського парламенту. Шарль Мішель сказав, що українці ще на Майдані зробили вибір за свободу демократії.
Також, за його словами, Володимир Путін вдався до брутальної агресії в Україні, інформує 24 канал. "Глава Кремля застосовує брехню для виправдання цього", – сказав очільник Євроради.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Голова Євроради: Дії Росії – міжнародний тероризм
Мішель наголосив на тому, що вибір, які зробили українці не є лише українським. Це вибір усього світу.
Дорогі люди України, на Майдані ви зробили свій вибір за свободу демократії та правовладдя. Ваш вибір – не тільки український. Це міжнародне правовладдя,
– зазначив він.
Як підкреслив очільник Євроради, через дії Росії зараз під атакою демократія і людська гідність. "Це політичний тероризм. Просто і дуже чітко. Міжнародний тероризм", – додав він.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!