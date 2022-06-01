США підтримують усі мирні плани щодо України, але план Італії детально не вивчали, – посол в ООН
У США висловились про "мирний план" Італії щодо України. Вашингтон підтримує усі мирні ініціативи, але цю ще треба вивчити детальніше.
Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зізналась, що не бачила самого проєкту. Вона заявила це на пресконференції, інформує 24 канал.
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США підтримують будь-які мирні ініціативи
Томас-Грінфілд наголосила, що у Вашингтоні підтримують будь-які спроби, запропоновані для мирного рішення щодо України. Звісно, якщо таке рішення буде прийнятним для українського народу.
Ми не вивчали її детально. Утім, італійська ініціатива – це одна з тих ініціатив, за якими ми б хотіли побачити завершення цієї жахливої війни та жахливих нападів на український народ,
– додала пані посол.
Що відомо про італійський "мирний план"
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні, аби почати серйозні переговори щодо завершення війни. Він запропонував так званий "мирний" план. Він передбачає:
- припинення вогню. Про нього треба домовитись під час бойових дій. Також має бути ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН.
- швидкий вступ України до Євросоюзу, однак з нейтральним статусом, тобто без приєднання до НАТО.
- підписання угоди між Україною та Росією щодо територіальних питань. Це стосується тимчасово окупованих Донбасу та Криму.
- створення нового багатостороннього договору про мир та безпеку в Європі. Він має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.
У Міністерстві закордонних справ зазначили, що цінують зусилля Італії. Проте будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Критика "мирного плану" Італії
Однак експерти розкритикували план Італії, особливо щодо територіальних питань. Річ у тім, що там немає що обговорювати, оскільки Росія має забратись з усіх окупованих територій України, включно з Донбасом та Кримом. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж впевнений, що суверенітет та територіальна цілісність України – це не тема для компромісів.
Крім того, припинення вогню та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН може призвести до замороження конфлікту.
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