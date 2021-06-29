Вашингтон загнав Росію в міжнародну ізоляцію, – Печій

У відносинах США й Росії настав черговий "темний" етап. Американський посол в Москві Джон Салліван заявив, що вже з 1 серпня 2021 року повністю припиниться видача американських віз росіянам.

Але і на цьому Вашингтон не зупинився. Про це розповів Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора".

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Заяви США

Тепер Держдеп США рекомендує американцям відмовитися від будь-яких поїздок до Росії. І причини такого заклику досить красномовні – "через тероризм, переслідування, обмежені можливості американського посольства і довільного застосування місцевого законодавства".

У травні 2021 року США вже скорочувала перелік росіян, які гіпотетично можуть отримати візи. Тепер же США мають намір повністю зупинити потік росіян в Америку.

Крім того, як пояснив Печій, американцям наполегливо не рекомендують їхати до окупованого Криму, а тим паче – на Північний Кавказ через прецеденти з викраденням людей.

"Держдеп чітко дав зрозуміти – поїздка американця в Росію може обернутися для нього кошмаром", – сказав Печій.

Ізоляція Росії

У заяві також мовиться, що американці можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання.

Так, Вашингтон банально загнав Росію в міжнародну ізоляцію,

– вважає Печій.

Як він пояснив, навіть якщо інші західні країни не введуть аналогічні обмеження, то їхні громадяни точно прислухаються до американських рекомендацій. "Білий дім дав зрозуміти Кремлю – ми готові до діалогу, але тільки на відстані", – підсумував журналіст.

Увага Росіянам з серпня перестануть видавати візи до США

Дивіться повністю відеоблог "Теории заговора":