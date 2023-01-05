У Вашингтоні думають модернізувати боєприпаси часів Холодної війни, – Politico

Україна навчилася успішно ліквідовувати іранські дрони, які використовує країна-агресорка. ЗСУ допомагають у цьому, зокрема і зенітні самохідні установки Gepard. Однак, попри те, що вони довели виняткову ефективність, виникають і певні проблеми.

Річ у тім, що більшість боєприпасів для німецьких Gepard виготовляли у Швейцарії, але зараз уряд відмовився надати Німеччині дозвіл на реекспорт цих патронів в Україну, посилаючись на свій нейтральний статус.

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Тож тепер Пентагон разом з партнерами змушений шукати інші шляхи розв'язання цієї проблеми. Зокрема, у грудні німецький виробник Rheinmetall заявив, що відкриє нову виробничу лінію, щоб розпочати виробництво 35-міліметрових боєприпасів. Втім перші патрони будуть доступні лише за кілька місяців.

Ця нестача внутрішнього промислового потенціалу дедалі більше тривожить західні уряди від самого початку війни. Як наслідок, США та їхні європейські союзники поспішно працюють над визначенням боєприпасів, які вони могли б вилучити зі старих запасів, і розглядають шляхи початку об'єднання ресурсів, адже війна в Україні продовжує виснажувати склади НАТО,

– мовиться в аналітичній статті.

За словами інформованого джерела, у Вашингтоні вже точаться закриті переговори про вилучення боєприпасів часів Холодної війни з бункерів та їх модернізацію для того, щоб Київ міг їх використовувати.

Одна з таких програм вже стартувала і планується, що ракети для давно знятих з експлуатації систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK отримають необхідні оновлення для відправки в Україну.

разом з тим, партнери шукають способи зупинити виробництво іранських БпЛА за допомогою:

санкцій,

експортного контролю,

переговорів з приватними компаніями, чиї частини були використані у виробництві.

Що відомо про німецьку установку Gepard