У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Байдена: перші заяви президентів

У Білому домі 1 вересня стартувала зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Перед розмовою тет-а-тет президенти зробили короткі заяви для журналістів.

Переговори між президентами відбуватимуться за участі делегацій та особисто. Зустріч стартувала о 21:00 за київським часом. Триватиме вона 2,5 години.

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Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, та оновлення стратегічного партнерства,

– заявив у твітері Зеленський.

Він подякував американському колезі за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії Росії.



У США розпочалася зустріч президентів / Фото користувача твітеру @sassiscjo

"Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", – наголосив політик.

У Білий дім український президент прибув на автомобілі. На ньому були причеплені два прапори – України та США.

Дивіться відео, як Зеленський прибув у Білий дім:

Що сказали президенти на початку зустрічі

За словами американських журналістів, Байден заявив, що хоче ще раз відвідати Україну. Він додав, що партнерство між країнами міцнішає і цінності у держав однакові.

Американський президент наголосив на непохитній підтримці членства України в НАТО.

США виділять Україні 60 мільйонів доларів через агресію Росії, а комісію з питань стратегічного партнерства перезапустять.

Зеленський нагадав колезі про війну на Донбасі: "Ми втратили 15 тисяч найкращих людей".

Український президент передав американському список полонених українців. Він попросив, аби Байден посприяв повернення близько 450 наших громадян.

Зеленський подякував, що після телефонної розмови очільник Білого дому відправив в Україну понад 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу.

Зеленський розповів Байдену про втрати на Донбасі: відео

Дивіться відео із зустрічі Байдена та Зеленського:

Байден запросив Зеленського у США під час телефонної розмови. Політики 1 вересня обговорять 3 блоки питань: російська агресія, енергетична безпека та програма реформ.