У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Байдена: перші заяви президентів
Джерело:Офіс Президента
У Білому домі 1 вересня стартувала зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Перед розмовою тет-а-тет президенти зробили короткі заяви для журналістів.
Переговори між президентами відбуватимуться за участі делегацій та особисто. Зустріч стартувала о 21:00 за київським часом. Триватиме вона 2,5 години.
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Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, та оновлення стратегічного партнерства,
– заявив у твітері Зеленський.
Він подякував американському колезі за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії Росії.
У США розпочалася зустріч президентів / Фото користувача твітеру @sassiscjo
"Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", – наголосив політик.
У Білий дім український президент прибув на автомобілі. На ньому були причеплені два прапори – України та США.
Дивіться відео, як Зеленський прибув у Білий дім:
Що сказали президенти на початку зустрічі
- За словами американських журналістів, Байден заявив, що хоче ще раз відвідати Україну. Він додав, що партнерство між країнами міцнішає і цінності у держав однакові.
- Американський президент наголосив на непохитній підтримці членства України в НАТО.
- США виділять Україні 60 мільйонів доларів через агресію Росії, а комісію з питань стратегічного партнерства перезапустять.
- Зеленський нагадав колезі про війну на Донбасі: "Ми втратили 15 тисяч найкращих людей".
- Український президент передав американському список полонених українців. Він попросив, аби Байден посприяв повернення близько 450 наших громадян.
- Зеленський подякував, що після телефонної розмови очільник Білого дому відправив в Україну понад 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу.
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Дивіться відео із зустрічі Байдена та Зеленського:Зверніть увагу! Байден запросив Зеленського у США під час телефонної розмови. Політики 1 вересня обговорять 3 блоки питань: російська агресія, енергетична безпека та програма реформ.