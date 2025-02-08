"Український тиждень" у Вашингтоні добігає кінця: яких важливих результатів вдалось досягнути

У Вашингтоні триває "Український тиждень". Це важлива подія для України, адже там мали змогу зустрітись представники нашої держави та США.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зазначивши, що у рамках цієї події відбувся Український молитовний сніданок. Там було присутньо багато народних депутатів України, представників нашого бізнесу та інших соціальних верств.

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"Всі мали можливість поспілкуватись з американськими колегами для того, аби в спільній молитві об'єднатись та закликати до миру", – підкреслила вона.

Результати "Українського тижня"

Ведуча наголосила, що релігійна тематика "Українського тижня" це гарний привід для зближення обох суспільств.

Якщо підсумувати, то можна сказати, що є певні практичні кроки та результати. Я спілкувалась із військовослужбовцем 91-го окремого батальйону. Він зазначив, що мав особисту зустріч із міністром оборони США Пітом Гегсетом,

– зауважила вона.

В рамках цієї зустрічі вдалось підписати певні контракти та досягти домовленостей щодо подальшої військової підтримки, зокрема постачання зброї.

Я не можу багато розповідати про саму зустріч, але триває гарна співпраця. Завдяки йому (Піту Гегсету – 24 Канал) ми отримали велику партію того, що чекали 2 роки,

– сказав військовослужбовець.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що американська допомога Україні триває, хоча нові пакети наразі не обговорюються. Українська сторона підтримує комунікацію з новою адміністрацією США, щоб розв'язати це питання.