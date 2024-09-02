На Закарпатті настоятель храму УПЦ МП втік за кордон і покинув свій храм
Джерело:Віталій Глагола
Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ Московського патріархату Василь Бабич втік з України. Таким чином чоловік попросту покинув свій храм.
Про це повідомив увечері 2 вересня журналіст Віталій Глагола. За попередньою інформацією, наразі настоятель храму переховується у Європі.
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Настоятель храму УПЦ МП на Закарпатті втік з України
Як стало відомо із джерел в правоохоронних органах, священник Свято-Покровського храму села Чумалево Тячівського району Василь Бабич, 1986 року народження,
– повідомив медійник.
Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік оформив догляд за матір‘ю, яка має інвалідність, та разом з нею перетнув державний кордон у пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією.
Зазначається, що мати священнослужителя повернулася в Україну, а сам Василь залишився у Європі.
До слова, нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило, що нардеп Артем Дмитрук справді незаконно перетнув кордон України. Тобто він проїхав нелегально. Тоді радниця з комунікації ДБР заявила, що вони вже встановили ці факти.
Цікаво, що серед скандалів, пов'язаних з Дмитруком, є захист Московського патріархату в Україні.