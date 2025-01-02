На війні загинув воїн з Тернопільщини Василь Болдак

На війні загинув уродженець Почаївської громади Василь Болдак. Воїн зазнав поранення несумісне із життям.

Сумну звістку повідомили в Почаївській міській раді, пише 24 Канал.

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Василь Болдак загинув на війні

Захисник Василь Болдак народився в 1966 році в селі Лосятин, що на Тернопільщині.

"Виконуючи свій військовий обов’язок загинув мужній солдат Болдак Василь Лук’янович, 1966 р.н. уродженець с. Лосятин", – ідеться в повідомленні.

Вказується, що 28 грудня 2024 року захисник зазнав поранення несумісне із життям, внаслідок мінометного обстрілу на території Запорізької області. В Почаївській міській раді повідомляли, що тіло загиблого буде доставлено та поховано 31.12.2024 року на території Дніпропетровської області в с. Великомихайлівка.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!