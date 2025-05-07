"Життєрадісна та світла людина": на фронті загинув Василь Довбуш, колишній працівник ТРК "Люкс"
- На фронті загинув військовий та колишній працівник ТРК "Люкс" Василь Довбуш, який працював у компанії з 2015 по 2019 рік. Зокрема, він займався монтажем та відеодизайном на 24 Каналі.
- Василь Довбуш поліг 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання, його колеги та близькі висловлюють співчуття та згадують його як яскраву та життєрадісну людину.
Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. На фронті загинув військовий та колишній працівник ТРК "Люкс" Василь Довбуш.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ведучої "Люкс ФМ" Діани Луцишин та інформацію від колег військового.
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Як загинув військовий Василь Довбуш
Василь Довбуш народився 17 січня 1991 року. У телерадіокомпанії "Люкс" він працював з вересня 2015 року по вересень 2019, зокрема займався монтажем та відеодизайном на 24 Каналі, а також на сайті.
Ведуча Діана Луцишин згадує військового як дуже яскраву та світлу людину. Вона наголошує, що загибель Василя просто не вкладається у голові.
Неймовірний, крутий і дуже життєрадісний наш Василько Довбуш…
– написала Луцишин.
Василь Довбуш загинув на фронті / Фото з фейсбуку Діани Луцишин
Вона також повідомила, що військовий загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Рідних та близьких Героя вже сповістили про трагічну звістку.
"Усі, хто його знали, згадайте добрим спогадом і молитвою. І, звісно, усмішкою, бо Василько завжди усміхався. Світла і Вічна пам'ять Герою", – зазначила Діана Луцишин.
Ведуча зауважила, що всі деталі щодо чину похорону повідомить згодом.
24 Канал висловлює щирі співчуття родині та друзям Василя Довбуша через загибель захисника на лінії бойового зіткнення.