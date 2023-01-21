НАБУ затримало заступника міністра на хабарі й підозрює у зловживанні владою, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України затримало Василя Лозинського – першого заступника колишнього глави реорганізованого Міністерства розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Лозинського затримали на хабарі. Також його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За що затримали Лозинського

Джерела ZN.UA повідомили, що Лозинський отримав хабар у розмірі 400 тисяч доларів. Це пов'язано із закупівлею генераторів.

Діяча було затримано у справі від 26 жовтня 2022 року, відкритій відповідно до частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) та частини 4 статті 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах того, хто її надає),

– мовиться у повідомленні.

Про те, що НАБУ затримало Лозинського, повідомляє й "Українська правда". Вони назвали такі ж статті, щоправда заявили, що Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.