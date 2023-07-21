Ексзаступник міністра розвитку громад Лозинський вийшов під заставу з-під варти

Колишній заступник міністра розвитку громад Василь Лозинський 21 липня вийшов з-під варти. Так, за чоловіка сплатили заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень.

Українська журналістка Тетяна Ніколаєнко підкреслила, що це також сталося якраз після того, як суддя Ярослав Шкодін, який вів справу Лозинського, вийшов з відпустки. Вона наголосила, що цей суддя "благоволив до Лозинського".

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Лозинський вийшов з-під варти

Тетяна Ніколаєнко зазначила, що суддя, який розглядав справу ексзаступника міністра, мав тісні зв'язки з самим підозрюваним. Зокрема, сестра судді є подругою сім'ї Лозинського.

Рідна сестра слідчого судді Вищого антикорупційного суду Ярослава Шкодіна була співавтором низки наукових публікацій разом із фігурантом справи колишнього заступника міністра розвитку громад Лозінського. Також родичка судді дружить із дружиною фігуранта справи,

– зауважила вона.

Крім того, вона підкреслила, що сестра судді Шкодіна була також співавтором низки наукових публікацій разом із заступником директора з управління проєктами державного інституту "УкрНДІводоканалпроект" Максимом Бабенком.

"Його роль досліджується в рамках справи Лозінського, оскільки, за версією слідства, "відкати" здійснювалися саме із закупівель цього державного інституту", – підкреслила Ніколаєнко.

Водночас журналістка розповіла, що суддя Шкодін вже обирав запобіжні заходи ексзаступнику міністра Лозинському та ще одному фігуранту справи Олександру Крошці.

Тетяна Ніколаєнко сказала, що ексзаступнику міністра заборонили спілкуватися з Бабенком, який зараз перебуває у справі у статусі свідка.

До того ж Бабенко очолює департамент роботи з проблемною заборгованістю "Нафтогаз України", де головою правління є Олексій Чернишов. Останній теж фігурує у справі Лозинського у статусі свідка, ексзаступника міністра заборонили й з ним спілкуватися,

– підкреслила вона.

Наостанок Ніколаєнко сказала, що сестра Шкодіна товаришує із дружиною Бабенка Оленою Христофоровою. Так, вони працюють разом у Харківському національному університеті імені Каразіна і є друзями у фейсбуці.

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