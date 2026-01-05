ЗМІ дізналися, коли Малюк може подати у відставку
Кілька днів поспіль ЗМІ поширюють інформацію про те, що Володимир Зеленський планує звільнити з посади глави СБУ Василя Малюка. Також є припущення, коли саме генерал може подати у відставку.
Офіційна заява про відставку Василя Малюка може з'явитися вже у понеділок, 5 січня, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".
Що відомо про можливу відставку Малюка?
При цьому за відставку Малюка має ще проголосувати Верховна Рада. Щонайменше 226 нардепів повинні підтримати це рішення.
Водночас, як зазначають співрозмовники видання у "Слузі народу", народні обранці не розуміють причини звільнення глави СБУ. І станом на ранок понеділка навряд чи потрібна кількість голосів "за" назбирається.
Нагадаємо, що за даними ЗМІ, 3 січня між главою СБУ та президентом України відбулася зустріч. Володимир Зеленський запропонував Малюку перейти на іншу посаду – або керувати СЗР замість Олега Іващенка, або секретарем РНБО замість Рустема Умерова. Генерал відмовився, пояснюючи це тим, що СБУ має ще завершити операції, які масштабом схожі на "Павутину".
Відмова Малюка обурила Зеленського.
Як повідомляють джерела "Лівого берега", зрештою, Малюк погодився піти у відставку. Водночас він залишиться працювати в СБУ, аби займатися спеціальними операціями.
Співрозмовники "РБК-Україна" припускають, що Володимир Зеленський задумався про заміну Малюка, коли розпочалася операція "Мідас" і НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака. Глава СБУ нібито не підтримав тодішнього очільника Офісу. Навпаки, він приводив керівництво НАБУ та САП на переговори до президента. Ймовірно, через це Зеленський вирішив, що Малюк виступив проти Єрмака.
Зверніть увагу! Замість Василя Малюка обов'язки очільника СБУ можуть доручити керівнику спецпідрозділу "Альфа" генерал-майору Євгену Хмарі.
Зауважимо, що вперше чутки про звільнення Малюка з'явилися 2 січня. Джерела 24 Каналу зазначали, що Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення.
Тим часом топові військові командири опублікували пости із підтримкою глави СБУ. Вони зазначили, що Василь Малюк перебуває на своєму місці, і високо оцінили результати його роботи. Серед тих, хто закликав Зеленського не звільняти Малюка, – командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий, командувач СБС Роберт Бровді, Денис Прокопенко, Андрій Білецький, Дмитро Ярош.
Володимир Зеленський відреагував на звернення військових. Він заявив, що усіх поважає, але однаково проводитиме ротації, які вирішив.