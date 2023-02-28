Україна переможе: очільник СБУ передав "простий меседж" Путіну

Росія уже тривалий час веде війну проти України, і боротьба проти агресора триває не лише фізично на фронті. Однак, попри зусилля Путіну не досягнути своїх глобальних цілей.

І також попри зусилля окупантів на різних фронтах, Україна переможе. Про це розповів генерал-майор, голова СБУ Василь Малюк.

Варте уваги СБУ переграє росіян у контррозвідувальній діяльності, агентів затримують щодня, – експерт

Росія атакує не лише на полі бою

Останнім часом окупанти намагаються посилити свій наступ та відібрати відвойовані Україною території. Однак загрози з боку Росії є не лише на фізичному фронті. Так, з початку повномасштабного вторгнення СБУ:

порушила понад 64 тисячі кримінальних проваджень проти російських сил, майже половина з яких – це воєнні злочини,

викрила або затримала 360 ворожих агентів.

Також українцям вдалося відбити тисячі кібератак, кількість яких зросла. Так, за словами Василя Малюка, Росія здійснює щонайменше 10 кібератак на день. Наприклад, якщо у 2020 році СБУ зафіксувала 800 кібератак, а у 2021 році близько 2 тисяч, то після повномасштабного вторгнення – понад 4500. При чому хакерські атаки фіксувалися разом із ракетними ударами.

Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня… Цілі у них різні: державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протидіємо ворогу і в кіберпросторі,

– сказав він.

Просте послання Путіну

Однак попри всі старання Росії на фронті, у кіберпросторі та всередині України силами своїх агентів, генерал-майор переконаний, що Україна переможе. І при цьому підкреслює, що як і будь-який українець, він не має "ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні".

Тому мій меседж (йому – 24 Канал) простий: ви ніколи не зламаєте і не знищите нас. Ми боремося не лише за майбутнє України, а й за безпечне майбутнє всього цивілізованого світу,

– сказав Василь Малюк.

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