За два дні до 22-річчя: загинув молодий захисник з Закарпаття

Міжгірська громада на Закарпаття втратила ще одного героя. На війні з російськими загарбниками загинув Василь Матійчак.

Василь Матійчак родом з села Стригальні Міжгірської громади Хустського району. З самого початку повномасштабного вторгнення хлопець без вагань пішов захищати рідну землю.

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Юний захисник загинув під Бахмутом

Василь Матійчак служив у прикордонних військах. Під Бахмутом він зазнав важких поранень, несумісних з життям. Життя захисника обірвалося за 2 дні до Дня народження – йому повинно було виповнитись 22 роки.

15 травня внаслідок поранень, несумісних з життям, отриманих у районі населеного пункту Бахмут обірвалось життя молодої людини, справжнього патріота, в якого попереду було все життя. Через два дні йому б виповнилось тільки 22 роки… Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини,

– написав голова громади Василь Щур.

Нагадаємо, що під Бахмутом, рятуючи поранених побратимів, загинув український фотограф-натураліст Денис Кривий. Денис пішов захищати Україну навесні 2022 року добровольцем та був у Силах спеціальних операцій.

Денис був талановитим фотографом, його світлини публікували навіть в National Geographic. Виставки фоторобіт Кривого проводили у багатьох містах України, а деякі роботи зберігаються у країнах Європи, Північної Америки та Азії. Він став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.