Небензя заявив, що Захід "має припинити озброювати Україну", і подякував "братам" з КНДР

Росія відмовляється від повного припинення вогню на 30 днів, яке запропонували США, пропонуючи натомість "триденне перемир'я" з 8 по 11 травня, яке "може стати прелюдією до прямих переговорів".

Відповідну заяву у вівторок, 29 квітня, зробив постійний представник Росії Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що заявив Небензя

За його словами, Захід повинен "припинити озброювати Київ", оскільки, на його думку, саме це заважає початку конструктивного діалогу. У разі згоди України на "триденне перемир'я", це як каже російський дипломат, може стати "прелюдією" до прямих переговорів.

Москва розраховує, що Захід припинить озброювати Київ і переконає Зеленського у необхідності розпочати конструктивний діалог,

– цитують Небензю росЗМІ.

Постпред Росії водночас зазначив, що Росія не відмовляється від допомоги союзників, визнавши, що КНДР бере участь у війні проти України. Він висловив вдячність північнокорейським "братам" за допомогу у "звільненні Курської області" від українських військових.

"Зеленський має реалізувати дані виборцям обіцянки – вести справу до миру з Росією і дотримуватися прав російськомовного населення України", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно він заявив, що припинення вогню в Україні є нереалістичним на тлі нинішніх обставин. Небензя звинуватив Україну, заявивши, що припиненню вогню перешкоджає нібито порушення Києвом мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.