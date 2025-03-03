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24 Канал Новини України Відомі дата і час прощання з Василем Ратушним: його матір звернулася до українців
3 березня, 14:04
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Відомі дата і час прощання з Василем Ратушним: його матір звернулася до українців

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Василь Ратушний, оператор безпілотників, загинув 27 лютого під час бойового виїзду від прямого прильоту FPV-дрона.
  • Прощання з ним відбудеться 5 березня у Михайлівському соборі, на Майдані та у Київському крематорії. 

27 лютого під час бойового виїзду загинув старший брат Романа Ратушного – Василь. Матір героїв попросила не приносити квітів.

Василь Ратушний був оператором безпілотників "Птахів Мадяра". Він загинув від прямого прильоту FPV-дрона, передає 24 Канал із посиланням на допис Світлани Поваляєвої у Facebook.

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Коли і де поховають Василя Ратушного

За словами матері воїна, чин поховання Василя Ратушного пройде у середу, 5 березня. Спершу попрощатися із захисником можна буде у Михайлівському соборі о 12:00. О 13:00 його проводять в останню путь  на Майдані, а потім орієнтовно о 15:00 на Байковому кладовищі у крематорії.

Будь ласка, робіть Шитро і Пхову, якщо ви буддисти. Не приносьте, будь ласка, квіти і особливо вінки зі штучних матеріалів. Світло завжди в нас,
– звернулася матір воїна до українців.

До слова, 1 березня помер дідусь українських захисників Романа та Василя Ратушних – Юрій Ратушний –  у віці 93 років. 