30 червня Україна завдала ракетних ударів по окупантах на Донеччині. Зокрема, був атакований пункт управління 8 загальновійськової армії збройних сил Росії.

Під час цього удару був ліквідований начальник зв'язку 8-ї загальновійськової армії Росії Василь Скирневський з позивним "Піонер". На момент загибелі він мав звання полковника, передає 24 Канал.

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Брав участь в окупації Київщини

Відправку Скирневського на "концерт до Кобзона" підтвердила адміністрація Парабельського району Томської області, звідки він родом.

Там розповіли, що окупант народився 5 квітня 1978 року у селі Парабель Томської області.

У 2016 – 2018 роках він служив в Центральному вузлі зв'язку внутрішніх військ МВС Росії на посаді командира військової частини.

Після цього служив у міноборони Росії, де також обіймав командирські посади у російському військовому корпусі та полку.

"Піонєр" воював проти України від самого початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема, брав участь в окупації Київщині.

Відомо, що, окрім, Скирневського, унаслідок "бавовни" на Донеччині до пекла вирушили підполковник Руслан Горячкін, а також інші ворожі офіцери.