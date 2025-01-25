Від поранень, отриманих на фронті, загинув депутат з Харківщини Василь Сухина

Харківщина прощається з ще одним оборонцем України. У лікарні помер один з депутатів райради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віктора Кисіля.

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Росія вбила депутата Богодухівською райради

У суботу, 25 січня, у госпіталі помер депутат Богодухівської райради Василь Сухина.

Спочивай із Богом, друже! Ти був надійним товаришем і справжнім чоловіком!,

– пише Віктор Кисіль.

Як розповідає місцеве ЗМІ, Василь Сухина воював з самого початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року о 9 годині ранку чоловік вже був у військоматі. Він став добровольцем навіть попри те, що він є батьком чотирьох дітей і має проблеми з суглобом у нозі.

"Тож того дня вже додому і не потрапив. Обійняв дружину в дворі, щоб діти не бачили, й подався воювати. Спочатку в Башкирівку, де потрапив у оточення. Зброю тоді взяли самі, з розбитого орк*ми складу. Ну і пішло військове діло", – пригадував минулоріч Василь.

Василь Сухина загинув внаслідок поранень / фото Богодухівщина.info

До слова, в Одесі пішов із життя генерал-лейтенант у відставці Микола Лейфура. Чоловіку було 90 років. Останні 20 років він активно займався роботою у ветеранському русі в Одесі.