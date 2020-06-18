Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації. Заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов вже представив його.

Указ про призначення Володіна вже з’явився на сайті Офісу Президента.

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Призначити Володіна Василя Геннадійовича головою Київської обласної державної адміністрації,

– мовиться у документі за підписом глави держави.

Зауважимо, що Володін до призначення був тимчасово виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймав посаду заступника голови Київської ОДА.

"Вибір нового керівника області обумовлений ефективним менеджментом. Володін зарекомендував себе за три місяці як впевнений та рішучий менеджер, який поважає людей, звертає увагу на життя області, і ми на практиці впевнилися, що ця людина ефективна" – заявив Сергій Трофімов під час представлення Володіна у КОДА.

Що відомо про Василя Володіна: коротко