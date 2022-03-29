У Василівці окупанти весь день блокували людей та вантажівки з гумдопомогою, – Верещук

У місті Василівка Запорізької області агресор сьогодні увесь день не давав проїхати колонам з автобусами для евакуації. Також окупантти не пускали й вантажівки з гуманітарною допомогою.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона відзвітувала про результати роботи гуманітарних коридорів 29 березня 2022 року

Увага Є люди, які після примусового вивезення в Росію повернулися в Україну, – Верещук

У Василівці сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою,

– зазначила Верещук.

Міністерка наголосила, що гумдопомогу направили ще зранку до Бердянська, Мелітополя і Енергодару.

Також вороги заблокували організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту до міста Запоріжжя з Токмака та Енергодару.

"Ми ведемо перемовини з окупантами, щоб їх пропустили з самого ранку до Запоріжжя", – наголосила Верещук.

Дивіться вечірній брифінг Ірини Верещук за 29 березня: відео

По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 665 людей. З них 936 людей з Маріуполя, та 729 мешканців міст Запорізької області.