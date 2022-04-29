У Василівці на Запоріжжі побільшало російських військових: використовують цивільних як щит

Ворог докладає великих зусиль над втриманням окупованих міст на Півдні. Ворог нарощує сили та прикривається цивільними для того, щоб не потрапити під вогонь ЗСУ.

На Запоріжжі триває активна боротьба з російськими окупантами. Ворог намагається будь-що укріпити свої позиції та хоче використати для цього мирних українців.

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Васильківка та Пологівський район

Мешканці Василівки повідомили про те, що кількість окупантів у місті суттєво зросла. Вони дислокуються у житлових кварталах, щоб сховатися за цивільними як за живим щитом. Також ворог роздає медикаменти та гумдопомогу лише тим, хто погоджується на співпрацю, більшість мешканців міста відповідають відмовою.

Напружена ситуація й у Пологівському районі. Щодня окупанти завдають нових руйнувань, постійно обстрілюючи Оріхів та Гуляйполе. Удари ворога також припадають на сусідні населені пункти.

Ворожі обстріли

Росіяни вирішили "привітати" візит генсека ООН у Київ обстрілом нашої столиці. Також ворог не припиняє бомбардувати Харків, також ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт на Хмельниччині.

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