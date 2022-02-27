У Василькові авіаційний гарнізон героїчно тримає оборону

У Василькові ввечері 27 лютого авіаційний гарнізон героїчно тримає оборону. Витримують масовані обстріли та атаки ворога.

Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч росіянам. Це стосується не тільки Василькова, а й інших міст та військових гарнізонів.

До теми Важка доба: окупанти продовжують обстріли на усіх напрямках

Розгромили 6 колон

За добу бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів.

Зокрема, на Херсонщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі.

Важкі бої у Василькові

Нагадаємо, що у Василькові 26 лютого теж були важкі бої. Окупанти обстрілювали місто з балістичних ракет. Вони влучили у нафтобазу. Це колосальна шкода для екології.