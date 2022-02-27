У Василькові авіаційний гарнізон героїчно тримає оборону
27 лютого 2022 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Василькові ввечері 27 лютого авіаційний гарнізон героїчно тримає оборону. Витримують масовані обстріли та атаки ворога.
Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч росіянам. Це стосується не тільки Василькова, а й інших міст та військових гарнізонів.
До теми Важка доба: окупанти продовжують обстріли на усіх напрямках
Розгромили 6 колон
За добу бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів.
Зокрема, на Херсонщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі.
Важкі бої у Василькові
Нагадаємо, що у Василькові 26 лютого теж були важкі бої. Окупанти обстрілювали місто з балістичних ракет. Вони влучили у нафтобазу. Це колосальна шкода для екології.