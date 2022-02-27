У Василькові окупанти обстріляли дитячий інтернат: жахливе відео руйнувань

Російській загарбники всю ніч на 27 лютого вели обстріл міста Васильків, що на Київщині. Ворог цинічно атакував навіть дитячий інтернат.

У мережі оприлюднили відеозапис, який зняли цивільні, із вулиці Декабристів – вона повністю знищена. Про це повідомили у телеграм-каналі Верховної Ради України.

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Васильків ранок починає не з кави. Ворог обстріляв дитячий інтернат. Скільки військових злочинів ще потрібно?

– підписали ролик у пресслужбі.

Варто зазначити, що у Василькові досі горить нафтобаза, в яку окупанти влучили ракетою ввечері 26 лютого.