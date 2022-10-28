Рабіновича та Васильковського позбавлять депутатських мандатів

У Верховній Раді пропонують позбавити депутатських мандатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича. У Раді вже зареєстрували два проєкти постанов.

Проєкти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів Рабіновича та Васильковського зареєстрував голова Комітету Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко, пише 24 канал.

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Обидва депутати позбавлені громадянства України

Відповідні проєкти зареєстровані під номерами 8161 та 8160.

Рабіновича було обрано в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", яку після вторгнення Росії заборонили в Україні.

Водночас Васильковського обрано в одномандатному виборчому окрузі №139 (Одеська область) від політичної партії "Слуга народу".

У липні 2022 року повідомлялося, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тому числі Рабіновичу й Васильковському.

Однак офіційного підтвердження цьому досі немає. В Офісі Президента відмовилися коментувати цю інформацію.

Рабінович втік з України

Рабінович – співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ. З початку повномасштабної війни в Україні перебуває за кордоном.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Рабінович пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

5 жовтня Рабіновича відкликали з посади члену Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

З 24 лютого до червня 2022 року Васильковський, за даними Руху Чесно, був постійно відсутній у Раді. Під час одного голосування 3 травня картка "не голосувала" (була у слоті).

5 жовтня Васильковського відкликали з посади члена Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

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