Поліг під час стрілецького бою з ворогом: загинув командир відділення безпілотників з Вінничини

На війні загинув молодший сержант Василь Скороход, який служив командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів. Захисник загинув на Херсонщині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Тульчинську районну державну військову адміністрацію.

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На війні загинув Василь Скороход

Знову у невимовному смутку повідомляємо про втрату в Вапнярській громаді. Востаннє повертатиметься на малу Батьківщину Скороход Василь Петрович, 28 серпня 1987 року народження, уродженець селища Вапнярка,

– йдеться у повідомленні.

Вказується, що призваний на військову службу по мобілізації у червні 2024 року, молодший сержант Скороход Василь Петрович служив командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 1 батальйону берегової оборони.

В понеділок, 21 квітня, під час стрілецького бою з противником на лівому березі річки Дніпро в районі населеного пункту Нижньодніпровський Херсонської області захисник прийняв свій останній бій.

"Ми схиляємо голови перед подвигом нашого земляка. Його мужність, незламність і відданість Батьківщині стали прикладом справжнього патріотизму та любові до рідної землі", – ідеться у некролозі.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!